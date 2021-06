Calciomercato Juventus, ritorno di Pogba | La sentenza in diretta

Pogba alla Juventus, calciomercato: la rivelazione in diretta sul ritorno del centrocampista francese. Pronto il colpaccio?

Pogba Juventus Calciomercato | Il sogno Pogba continua a rimanere un tema caldo per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che ha avuto un ruolo assolutamente determinante nella crescita della mezzala francese. Al netto delle oggettive necessità di riportare in Italia il “Polpo”, riconducibili ai quasi 15 milioni di euro a stagione che percepisce all’Old Trafford, i segnali che il centrocampista sta mandando sui social sono piuttosto inequivocabili.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, il suo futuro si decide dopo gli Europei

Il contratto di Pogba con lo United scade nel prossimo anno, e al momento i discorsi per il rinnovo sono in alto mare. Detto questo, la compagine inglese non accetta offerte inferiori ai 60 milioni di euro, e non ha ancora aperto ad alcuno scambio, neanche con Cristiano Ronaldo, ormai al passo d’addio con la Vecchia Signora. E proprio del destino incrociato che può unire i due fuoriclasse ha parlato il giornalista Enrico Camelio, intervistato nel corso di una diretta su Twitch a CMIT.TV.