Calciomercato Juventus, ritorno in bianconero possibile: le opzioni

Massimiliano Allegri sa bene le pedine che saranno al centro delle trattative del prossimo calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione.

Il tecnico sta cercando rinforzi per costruire una squadra che possa vincere in Italia e farsi largo in Europa. Non ci sarà solamente l’attacco tra i reparti che subiranno maggiori cambiamenti ma anche il centrocampo. Con la dirigenza bianconera che ha fissato come primo obiettivo il gioiellino del Sassuolo Manuel Locatelli, stella anche della nazionale italiana agli Europei. Il prezzo è alto, si lavorerà per trovare per trovare un accordo con i neroverdi. Ma c’è anche un’altra pista percorribile, quella che porterebbe ad un gradito ritorno.

