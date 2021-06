Calciomercato Juventus, futuro Rugani | L’annuncio dell’agente

Rugani alla Juventus, calciomercato: l’agente fornisce informazioni importanti sul futuro del suo assistito a Santelli Tv

Calciomercato Juventus Rugani | Dopo la fine del prestito al Cagliari, Daniele Rugani è ritornato alla Juventus. Destinazione che potrebbe essere nuovamente di passaggio, anche se il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola. In passato si è parlato di un possibile scambio con la Fiorentina per raggiungere Milenkovic. Dell’ex pupillo di Sarri ha parlato l’agente del difensore, Davide Torchia, in diretta su Twitch a Santelli Tv, presentata dal nostro direttore Matteo Fantozzi. Ecco le parole del procuratore:

“La cosa importante è che il calciatore è stimato da Allegri, facendolo giocare per quello che meritava di giocare: certamente con Barzagli, Chiellini, Bonucci e Benatia, fare più di 100 presenze è un buon risultato. Non c’è nessuna situazione di costrizione: quando tutte le situazione si verranno a creare, si prenderanno in considerazione. Fermo restando che la Juve è un club che tende a puntare sullo zoccolo duro italiano, ricreando l’ambiente che ha sempre fatto bene.”