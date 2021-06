Calciomercato Juventus, bianconeri ormai pronti a chiudere il nuovo vice Szczesny. Il profilo arriva dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, bianconeri orma pronti a chiudere il nuovo vice del polacco. Wojciech Tomasz Szczęsny sarà di nuovo il portiere titolare della prossima stagione, come suo vice, si pensa ad un profilo d’esperienza in arrivo dalla Serie A. Il primo nome sulla lista di Cherubini sembrava essere quello di Salvatore Sirigu, il nazionale italiana attualmente gioca al Torino e potrebbe proprio passare dai cugini ai bianconeri come nuovo vice prendendo l’eredità lasciata da Buffon. Ma da Napoli continuano ad insistere sull’interesse concreto di Ospina che lascerebbe i partenopei.

Calciomercato Juventus, c’è il nome del vice Szczesny: si può chiudere

Il portiere del Napoli è in pole proprio insieme a Sirigu. Leggermente defilato, invece, continua a rimanere Romero sempre in uscita dal Manchester United. Ospina è un portiere di grande esperienza con un passato ormai importante in Serie A. L’interprete perfetto per sostituire la leggenda Gigi Buffon che ha lasciato la sua Juventus dopo una lunga storia insieme.