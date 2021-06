Calciomercato Juventus, Pogba è più di un sogno. L’ultimo siparietto social la conferma: i compagni lo aspettano.

Calciomercato Juventus, l’ultimo siparietto social fra Claudio Marchisio e Paul Pogba, ex compagni di uno dei centrocampi più importanti della storia della Juventus, formato dal poker Marchisio, Pirlo, Vidal e appunto il francese, è la certezza del legame infinito tra Paul e la Juventus. Vuoi per un affetto dei tifosi, Paul è ancora l’idolo indiscusso, vuoi anche per una questione di feeling con i compagni. Proprio in bianconero, Paul ritroverebbe tanti amici ed ex compagni ma c’è anche l’allenatore che l’ha consacrato, Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Depay, torna in pista la Juventus. Frenata Barcellona

Pogba alla Juventus? Calciomercato: la squadra lo aspetta

Tutti non dimenticheranno mai il famoso siparietto dell’allenamento con gara di tiri a canestro fra il mister toscano e Pogba, un affetto e feeling importante, che lo stesso centrocampista francese non ha nascosto. Un motivo in più per scegliere la Juventus quindi. La squadra e il nuovo allenatore lo aspettano. Ora la palla passa proprio al diretto interessato.