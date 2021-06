Calciomercato Juventus, in caso di addio di CR7, Icardi sarà la prima scelta ma ci sarebbe già la valida alternativa.

Calciomercato Juventus, in caso di addio di CR7, i bianconeri andrebbero su Icardi del PSG. l’esperto giornalista di mercato Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale ha svelato il nome del nuovo attaccante bianconero della prossima stagione, qualora appunto, dovesse partire Cristiano Ronaldo. Una bomba a ciel sereno che riconfermerebbe il forte interesse dei bianconeri nell’argentino, già cercato ampiamente nelle scorse stagioni, più o meno dall’addio all’Inter dove ha militato come capitano e regalato un sacco di gol importanti ma se anche l’argentino dovesse saltare per qualche motivo il nome già sicuro è quello di Milik.

Calciomercato Juventus, se non arriva Icardi c’è già l’alternativa sicura

Milik dunque sarebbe la prima alternativa reale ad Icardi. Sempre come spiegato da Bargiggia, il polacco sarebbe l’unica alternativa qualora l’argentino non dovesse, per qualche motivo, arrivare alla Juventus. Al Marsiglia, dove attualmente Milik milita, c’è una clausola di soli 12 milioni, cifra certamente accessibile per i bianconeri che come alterantiva al bomber argentino andrebbero su un altro recente obiettivo offensivo.