Calciomercato Juventus, futuro Buffon | 3 strade percorribili: una è clamorosa

Calciomercato Juventus, per Buffon si possono aprire tre strade: Supergigi atteso ad una decisione difficile

Buffon Juventus calciomercato | La decisione di Gianluigi Buffon di lasciare la Juventus ha fatto storcere il naso a qualcuno. Già, perché anche quest’anno Supergigi si è fatto sempre trovare pronto, rispondendo presente ogni qualvolta Andrea Pirlo ha avuto bisogno dell’esperienza e della classe del “numero uno dei numeri uno”. Ma, come il diretto interessato ha rivelato, il motivo dell’addio ai bianconeri è fondamentalmente da ascrivere alle critiche che sovente e ingiustamente, possiamo dirlo senza alcun timore di essere smentiti, il portierone ha ricevuto in un’annata oggettivamente deludente per la Juve, ma nella quale Buffon si è rivelata una delle poche luci.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, ottimismo per Depay | La conferma dalla Spagna

Calciomercato, futuro Buffon: Atletico, Barcellona e Parma su di lui

Come rivelato da TMW, per Buffon ora possono aprirsi tre strade: una porta dritto al Barcellona, dove sarebbe secondo di Ter Stegen. L’ipotesi blaugrana lo stuzzicherebbe non poco, dal momento che avrebbe la possibilità di giocare con Leo Messi, al quale ha lanciato spesso grandi attestati di stima. Da non trascurare, però, altre due opzioni: la prima conduce nuovamente in Spagna, ma questa volta si ferma a Madrid: l’Atletico avrebbe effettuato alcuni sondaggi a scopo esplorativo con l’entourage del portiere. last, but not the least, la seducente opzione Parma, in quello che si configurerebbe alla stregua di un clamoroso ritorno alle origini.