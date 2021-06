Calciomercato Juventus, ottimismo per Depay | La conferma dalla Spagna

Depay alla Juventus, calciomercato: l’ultima offerta dei bianconeri avrebbe scompaginato le carte in tavola

Depay Juventus calciomercato | La Juventus è tornata seriamente in corsa per Depay. Come vi abbiamo raccontato, nelle ultime ore ci sarebbe stato un rilancio da parte dei bianconeri, per cercare di beffare un Barcellona che rischia di veder sfumare il principale obiettivo del proprio mercato al fotofinish. I blaugrana erano convinti di aver chiuso l’affare, sulla base di un contratto triennale a circa 5 milioni di euro a stagione: l’irruzione della Vecchia Signora “rischia” di cambiare nuovamente le carte in tavola, dal momento che i piemontesi avrebbero messo sul piatto quasi 8 milioni annui. Una proposta che, se confermata, ingolosirebbe e non poco l’ex Lione, al quale non dispiacerebbe affatto giocarsi le proprie chances come terminale principale offensivo nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Depay-Juventus, calciomercato: il Barca non rilancia, le ultime

Secondo quanto raccolto dal “Mundo Depurtivo“, i catalani non sarebbero assolutamente intenzionati a pareggiare l’offerta della Juventus. I blaugrana erano convinti di aver raggiunto l’intesa con l’attaccante, con il quale avevano un accordo verbale da tempo; ragion per cui, non parteciperanno ad aste di alcun genere. Depistaggio o verità? Difficile dirlo: il Barca sembra aver mollato la presa, ma la Juve non ha chiuso. La partita è ancora molto più che aperta: staremo a vedere chi la spunterà.