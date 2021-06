Calciomercato Juventus, in Turchia-Italia c’è un osservato speciale

Gli Europei sono ormai alle porte, stasera si parte, ma il calciomercato della Juventus rimane l’argomento di principale interesse per i tifosi.

La prima partita del torneo internazionale che si gioca nelle prossime settimane è Turchia-Italia, che si disputerà oggi all’Olimpico di Roma che finalmente potrà riaccogliere una parte di pubblico. Un debutto che vedrà ovviamente milioni di italiani incollati al teleschermo per vedere la sfida. E tra loro ci saranno anche tanti juventini che guarderanno la contesa con ancor maggior interesse, considerando che ci saranno tanti loro beniamini in campo. Nell’Italia la cerniera difensiva è composta dal duo Bonucci-Chiellini, nella Turchia invece ci sarà spazio per Merih Demiral. Osservato speciale, il turco, che nella passata stagione ha giocato poco e che potrebbe essere in odore di trasferimento.

