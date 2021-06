Depay, torna in pista la Juventus. Frenata Barcellona

Dalla Spagna rilanciano la notizia che la Juventus ha alzato l’offerta per Depay, mentre il Barcellona è fermo sulle proprie posizioni.

La Juventus si è inserita nella corsa per prendere lo svincolato di lusso Memphis Depay. L’attaccante sembrava a un passo dal Barcellona ma, come riporta il Mundo Deportivo, nelle ultime ore i bianconeri sarebbero tornati in corsa. Lo hanno fatto offrendo all’olandese un ingaggio superiore, circa 3 milioni a stagione. Adesso il giocatore dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro e decidere in quale club approdare. Di sicuro il gradimento della Vecchia Signora è concreto. Va avanti dall’era Paratici quando si strinsero delle relazioni importanti con il presidente Aulas.

