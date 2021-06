Calciomercato Juventus, addio Bonucci | Il grande ex fiuta il colpaccio

Calciomercato Juventus, Bonucci dice addio? Sul difensore bianconero è forte l’interessamento del grande ex: i dettagli

Calciomercato Juventus Bonucci | Il ritorno di Max Allegri potrebbe portare sconvolgimenti importanti nel pacchetto arretrato della Juventus. Con Chiellini che sembra essere sempre più vicino alla riconferma, con il prolungamento di un anno, e un De Ligt inamovibile, i due principali indiziati a partire sembrano essere Bonucci e Demiral. L’ex centrale del Bari, in particolare, nelle ultime ore è al centro di interessanti indiscrezioni di mercato: c’è chi lo ha accostato alla Roma, nell’ambito di una super trattativa con Dzeko, e chi invece crede che l’ipotesi più percorribile sia un suo trasferimento al Tottenham, sotto l’egida di Paratici, nuovo uomo mercato degli Spurs.

Bonucci-Juventus, sarà addio? Calciomercato, il Tottenham fa sul serio

E proprio quest’ultima sembra essere la pista più battuta. Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, infatti, in giornata i vertici dirigenziali bianconeri hanno parlato con Alessandro Lucci, agente non soltanto di Cuadrado ( per il quale si sta discutendo il possibile rinnovo del contratto), ma anche di Leonardo Bonucci, atteso ad un ruolo ( si spera) da protagonista agli Europei con la maglia della Nazionale. Trapelano conferme sull’interessamento del Tottenham: Paratici lo stima molto, e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Il contratto del difensore scadrà nel 2024: questo è il motivo per il quale, al momento, la Vecchia Signora non ha ancora abbassato le richieste iniziali, che si attestano sui 25 milioni di euro.