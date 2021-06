Calciomercato Juventus, Pogba può tornare solo ad una condizione

Il calciomercato della Juventus in queste settimane ha già visto un ritorno importante quello in panchina di Allegri. E potrebbe non essere il solo.

Il tecnico livornese sarà chiamato a riportare i bianconeri in cima alla classifica di Serie A e ovviamente anche a farsi Largo in Champions League. Per questo motivo indubbiamente l’allenatore attende dei rinforzi adeguati per la sua squadra e dovrebbero esserci novità praticamente in tutte le zone del campo. A centrocampo si sta parlando molto del possibile arrivo di Locatelli e del ritorno di Pjanic dal Barcellona, ma c’è un altro grande ritorno che stuzzica la fantasia dei tifosi ed è quello di Paul Pogba. Il campione francese in questi giorni è impegnato con la sua Nazionale agli Europei ma sta iniziando a pensare anche a quello che potrebbe essere il suo futuro visto che secondo quanto lui stesso dichiarato al momento il Manchester United non ha offerto al centrocampista il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

