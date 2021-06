Calciomercato Juventus, sul proprio sito, l’esperto di mercato Bargiggia svela il nome del prossimo centroavanti bianconero.

Calciomercato Juventus, l’esperto mercato Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale svela il nome del nuovo attaccante bianconero della prossima stagione. Secondo il noto giornalista sarà Mauro Icardi del Paris Saint Germain. Operazione possibile, chiarisce, solo se Cristiano Ronaldo se ne andrà dalla Juventus. Una bomba a ciel sereno che riconfermerebbe il forte interesse dei bianconeri nell’argentino, già cercato ampiamente nelle scorse stagioni, più o meno dall’addio all’Inter dove ha militato come capitano e regalato un sacco di gol importanti.

Calciomercato Juventus, svelato il nome della punta: arriva al posto di CR7

Per Icardi si tratterebbe di un dolce ritorno nel campionato che l’ha consacrato a livello internazionale. Proprio all’Inter, Icardi, ha saputo confermarsi come uno degli attaccanti più forti dell’intera Europa. Al PSG nonostante qualche alto e basso iniziale, alla fine, ha saputo comunque ritagliarsi un posto da protagonista. Ora potrebbe lasciare la Francia per ritornare in Serie A e ritornare protagonista alla Juventus.