Non solo rinforzi ma anche cessioni: sono tanti i rumors di questi giorni antecedenti agli Europei per quanto riguarda il calciomercato della Juventus.

Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha bisogno di innesti per puntare in alto nella prossima stagione. Quindi sicuramente arriveranno dei volti nuovi nelle prossime settimane. Ma ci saranno anche delle cessioni in vista e si dovranno valutare con attenzione anche i giocatori che rientreranno dai prestiti. Per i difensori De Sciglio e Rugani sembrano esserci poche possibilità riguardo un loro futuro a Torino.

