Calciomercato Juventus, tentazione Icardi | Annuncio in diretta

Icardi alla Juventus, calciomercato: i bianconeri non mollano la presa sull’argentino. C’è un annuncio dell’ultim’ora da esaminare

Icardi Juventus calciomercato | Non c’è sessione di calciomercato senza che il profilo di Mauro Icardi non venga accostato alla Juventus. Un flirt, quello tra l’argentino e i bianconeri, che si protrae ormai inesorabilmente da anni, già da quando Maurito vestiva la maglia dell’Inter. Si sono sfiorati, ma senza mai toccarsi davvero: la Vecchia Signora ha provato in alcune circostanze ad andare a dama con il gentleman argentino, ma senza troppa convinzione.

Passando in rassegna la rosa bianconera, ci si rende conto che un attaccante dalle caratteristiche di Maurito farebbe assolutamente comodo a Max Allegri, che non a caso avrebbe inserito anche il nome del bomber del Psg nella lista ad hoc consegnata a Cherubini concernente le linee guida del prossimo mercato. Tra il dire e il fare, però, come spesso accadde in sede di calciomercato, ci sono però milioni e milioni di euro: almeno 60 nel caso del marito di Wanda, che però continua a mandare segnali social alla Juve.