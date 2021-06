Calciomercato Juventus, il colpo Locatelli non escluderebbe il suo arrivo

Calciomercato della Juventus che sta entrando sempre più nel vivo nel corso di queste settimane, nelle quali si cercano rinforzi per la prossima stagione.

La dirigenza ha effettuato una scelta importante richiamando Allegri al posto di Pirlo in panchina. Una nuova sfida da vincere per il tecnico livornese. Che per far bene in Italia e in Europa ha assolutamente bisogno di avere a disposizione dei rinforzi in tutti i reparti del campo. Specie sulla linea mediana, dove potrebbero esserci delle partenze, in primis quella di Ramsey, che andranno colmate. L’obiettivo numero uno – ormai non è un mistero – è Manuel Locatelli del Sassuolo, valutato attorno ai 40 milioni di euro. Il suo arrivo non escluderebbe però un ritorno importante, quello di Miralem Pjanic.

