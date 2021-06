Calciomercato Juventus, c’è un nome importante per la difesa

Gli Europei sono appena iniziati ma il calciomercato della Juventus rimane l’argomento di principale interesse per i tifosi bianconeri.

Del resto l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri attende dei rinforzi in tutti i reparti. Per puntare nuovamente in alto la squadra torinese necessita di nuovi innesti in tutti i reparti, difesa compresa. Dove un obiettivo pare essere Alessio Romagnoli del Milan, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non pare intenzionato a rinnovarlo. Del resto nell’ultima stagione ha perso il posto da titolare e non è riuscito a essere convocato dalla nazionale per gli Europei.

