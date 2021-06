Calciomercato Juventus, lo spoiler dei numeri di maglia dà gli indizi

Calciomercato Juventus, lo spoiler dei numeri di maglia dà degli indizi per le trattative. Ecco chi è sicuro di rimanere la prossima stagione

Lo spoiler che non ti aspetti. Perché attorno al mondo Juventus, qualunque indicazione, anche minima, da parte della società, è interpretato come un indizio di mercato. E, senza dubbio, quello visto oggi, dà delle conferme sul futuro della rosa bianconera. Perché non ci sono dubbi, visto il cambio dei numeri di maglia, che loro, anche nella prossima stagione, rimarranno agli ordini di Massimiliano Allegri.

Bene, la situazione è questa: nel presentare le maglie per la prossima annata, lo store della Juventus ha dato il numero 6 a Danilo e l’11 a Cuadrado. Il primo era di Khedira, il secondo, negli anni passati, era sulle spalle di Douglas Costa. L’inizio quindi, nemmeno tanto velato, è che i due sudamericani continueranno a lottare e sudare per la Vecchia Signora.

