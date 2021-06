Calciomercato Juventus, svolta Depay: la decisione dopo gli Europei

Calciomercato Juventus, svolta Depay: l’attaccante ancora non ha deciso, se ne riparlerà alla fine degli Europei

La svolta ha davvero del clamoroso. Perché sembrava tutto fatto. Adesso, però, c’è stata la frenata. Il passaggio in Catalogna di Depay è in stallo. L’attaccante olandese non ha preso una decisione, che sembrava scontata soprattutto dopo il rinnovo di Koeman. Ma se ne riparlerà alla fine degli Europei.

La novità è anche un’altra. Perché secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Depay tratterà il suo futuro senza agente. Seguendo così le orme del belga De Bruyne, che ha rinnovato con il Manchester City avvalendosi solamente di statistiche e numeri. Che gli hanno comunque permesso di strappare un contratto importante. L’olandese, in uscita dal Lione a parametro zero, ha deciso di fare allo stesso modo. Nessun procuratore in mezzo.

