Calciomercato Juventus, Ramsey senza peli sulla lingua: messaggio alla società

Calciomercato Juventus, Ramsey dal ritiro del Galles attacca la società: l’addio ormai sembra scontato

Un attacco senza peli sulla lingua. Parole che chiudono, praticamente, la sua avventura alla Juventus. Ramsey, dal ritiro del Galles, non le ha mandate a dire alla società bianconera. E per questo verrò ceduto. Anche perché Allegri non sembra puntare su di lui. Inoltre qualunque cifra entrerà nelle casse della società, sarà una plusvalenza. Un motivo in più per chiudere un rapporto mai decollato.

“Le ultime due stagioni alla Juve sono state molto difficili, frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato” ha detto il gallese. Che poi parla anche di come si sente con la Nazionale.

