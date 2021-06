Calciomercato Juventus, l’Arsenal su due obiettivi bianconeri

Nel prossimo calciomercato la Juventus si è posta degli importanti obiettivi da raggiungere. Allegri aspetta rinforzi in tutte le zone del campo.

Il nuovo allenatore sarà chiamato a riportare la Juve in vetta alla classifica di serie A e ad un cammino importante anche in Europa. La dirigenza è già al lavoro per accontentare le richieste del livornese. Nessuna rivoluzione in atto, ma soltanto gli innesti giusti al posto giusto per una rosa sempre più competitiva. Si cambierà però a centrocampo, dove Allegri aspetta almeno un colpo importante, se non due. Ma ora ci si dovrà guardare dalla concorrenza.

