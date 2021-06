Calciomercato Juventus, il Crystal Palace vuole il difensore

Il calciomercato della Juventus non vedrà i bianconeri impegnati solo per acquisti e cessioni, ma anche impegnati per blindare i giovani più interessanti.

Ci sono infatti tanti elementi giovani, che hanno già avuto modo di trovare spazio nella passata stagione con Pirlo in panchina, sui quali si sono posati occhi di altri club. E’ il caso ad esempio del laterale sinistro Frabotta ma anche del baby centrocampista Fagioli. Per i quali la carriera potrebbe proseguire il prossimo anno in serie A con un’altra maglia. Ma c’è anche un altro giovane calciatore della Juventus che fa gola ed è il difensore centrale Dragusin. Elemento sul quale i bianconeri sembrano voler puntare tanto per il futuro.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, i cinque nomi caldi tra i possibili rinforzi per Allegri