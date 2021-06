Calciomercato Juventus, colpaccio dal Barcellona: summit decisivo

Calciomercato Juventus, si fiuta il colpo dal Barcellona: pronto l’assalto ai catalani. I dettagli del blitz

Calciomercato Juventus Barcellona | L’asse Barcellona-Torino è infuocato, e promette scintille per tutto il proseguio della sessione estiva di calciomercato. Non solo De Ligt: il terreno di scontro tra le due compagini rischia di allargarsi, finanche a coinvolgere un calciatore che fino a poco tempo era considerato un crack assoluto, ma che poi è andato incontro ad una brusca fase di ridimensionamento. Stiamo parlando di Ousmane Dembele, il cui contratto con il Barca, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato, sebbene le sollecitazioni partite in questa direzione dai vertici dirigenziali del club catalano.

Dembele-Juventus, calciomercato: il Barca teme l’assalto dei bianconeri

Dembele Juventus Calciomercato | Come riportato dal Mundo Deportivo, nelle prossime settimane è atteso un summit tra il Barca e l’entourage del francese, per provare a trovare un accordo definitivo. I blaugrana temono che dietro questi tentennamenti dell’esterno ci sia l’interesse di qualche club: e come non tirare in causa la Juventus, che da almeno un anno fiuta l’affare con molto interesse, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Oltre alla Vecchia Signora, anche il Psg monitora il tutto: il Barca è avvisato.