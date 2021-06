Calciomercato Juventus, futuro Morata: la rivelazione del bomber

Il calciomercato della Juventus è sempre più nel vivo, con la dirigenza bianconera che sta cercando dei rinforzi soprattutto nel reparto avanzato.

Tre al momento gli attaccanti in rosa per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Per Dybala si cerca un rinnovo contrattuale, mentre per capire il futuro di Cristiano Ronaldo bisognerà attendere la conclusione degli Europei. Non è da escludere che CR7 possa cambiare casacca nelle prossime settimane. Rimane ancora ufficialmente da capire anche il futuro di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è al momento in ritiro con la nazionale agli Europei, la Juventus deve decidere se rinnovare il prestito oneroso con l’Atletico Madrid o meno. L’impressione è che il centravanti rimarrà in bianconero anche nella prossima stagione.

