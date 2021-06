Calciomercato Juventus, parte il restyling | Allegri approva

Calciomercato Juventus, Allegri approva e parte l’operazione di ringiovanimento della rosa. Ecco tutti gli obiettivi bianconeri

Operazione di restyling per la Juve, con la benedizione di Massimiliano Allegri, che ha sposato il progetto del club bianconero per il mercato. Obiettivi under 25, per un percorso a lungo termine, ma che garantisce sicuramente qualità subito, perché chi è nel mirino, ha già fatto vedere in maniera importante le proprie qualità.

Ed ecco che si delineano i nomi dei possibili acquisti, o di quelli che si cercheranno di portare a Torino già da subito. E se per qualcuno la trattativa sembra a buon punto, per gli altri si deve muovere qualcosa in uscita, altrimenti sarà difficile riuscire a strapparli alle rispettive società di appartenenza. Un tentativo, in ogni caso, per tutti, sarà fatto. Ma entriamo nel dettaglio, così come spiega oggi la Gazzetta dello Sport.

