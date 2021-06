Nel prossimo calciomercato che si aprirà ad inizio luglio la Juventus andrà a caccia di diverse pedine e cercherà un rinforzo anche in attacco.

Ancora rimane da capire quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, futuro che probabilmente sarà deciso solamente alla conclusione dei prossimi Europei. Ma in ogni caso la Juventus – dando per scontato che Dybala e Morata rimarranno bianconeri – andranno a caccia di una pedina. Che non sarà sicuramente Memphis Depay. L’attaccante olandese ha il contratto in scadenza con il Lione il prossimo 30 giugno e dunque può accasarsi a parametro zero. E finalmente la sua scelta sembra essere compiuta.

Calciomercato Juventus, Depay ha trovato l’accordo con il Barcellona

No surprise here since last June 4! Memphis #Depay will be a #Barça’s player. Contract until 2024. He has reached the agreement without agents and this has slowed down paperworks. #transfers https://t.co/0kAuEPoUv8 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2021

Come ha infatti riportato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, Memphis Depay ha finalmente raggiunto l’accordo che lo legherà al Barcellona. L’attaccante olandese ormai da tempo era ad un passo dai blaugrana, dove ritroverà come allenatore il connazionale Ronald Koeman. Per lui pronto un contratto fino al 2024. Quello che ormai possiamo definire l’ex Lione dunque giocherà in attacco al fianco di Leo Messi. Obiettivo dunque sfumato non solo per la Juventus ma anche per tutte le altre squadre che avrebbero voluto ingaggiarlo a costo zero.