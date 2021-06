Calciomercato Juventus, affare con Raiola | Nuovo terzino dal Psg?

Calciomercato Juventus, il filo diretto con Raiola continua: i bianconeri bussano alla porta del Psg per il nuovo terzino

Oltre al centrocampo, la Juventus punta a rinforzare anche la propria batteria di esterni. Se Cuadrado si è rivelato una strepitosa conferma e Danilo una piacevole sorpresa, lo stesso non si può dire per Alex Sandro e Frabotta, che vuoi per problemi di natura fisica, vuoi per disabitudine a giocare in determinati contesti, hanno lasciato l’out mancino privo di un punto di riferimento sicuro. Da qui nasce l’esigenza di puntellare la corsia mancina con un rinforzo di valore, che possa interscambiarsi all’occorrenza con Sandro, e offrire garanzie importanti anche quando l’ex Porto è assente.

Bakker alla Juventus, calciomercato: Cherubini si affida alla regia di Raiola

Come riportato da “La Stampa“, la Juventus segue con molta attenzione l’evolversi della situazione relativa a Mitchel Bakker, terzino sinistro olandese in forza al Psg. Il classe ‘2000, sebbene abbia disputato 40 partite questa stagione, non vorrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2023: ragion per cui, il suo procuratore, Mino Raiola, sta vagliando piste alternative. I bianconeri sperano di poter mettere le mani sul terzino sfruttando i rapporti consolidatisi nel tempo con l’agente, tra gli altri, di Donnarumma e Pogba: la valutazione di Bakker si attesta sui 10 milioni di euro.