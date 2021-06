Juventus, altro grave infortunio | Rottura del legamento crociato

Infortunio Juventus, altra tegola in arrivo: gli esami strumentali non lasciano spazio a dubbi sull’entità del guaio

Cotter Juventus infortunio | Altra tegola in casa Juventus, che questa volta riguarda l’Under 19. Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, infatti, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante esterno Yannick Cotter hanno rivelato la rottura del legamento crociato anteriore: ragion per cui nei prossimi giorni lo svizzero classe ‘2002, proveniente dalle giovanili del Sion, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: annuncio in diretta

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, il rinforzo può arrivare dal Bayern Monaco

Ancora incerti i tempi di recupero: verosimilmente dovrà star fermo ai box tra i 5 e i 6 mesi, anche se si aspetteranno responsi clinici per avere ragguagli ufficiali. In tredici presenze complessive, quest’anno Cotter ha siglato 2 goals, mostrando buoni spunti.