Locatelli, definita la giusta contropartita. Chi lascia la Juventus

La Juventus per convincere il Sassuolo a cedere Locatelli cerca di ofrire contropartite adeguate agli emiliani. L’ultima è Dragusin.

La Juventus deve trovare un accordo con il Sassuolo, di sicuro prima che l’ad Carnevali si accordi con qualche club estero. Massimiliano Allegri è stato molto chiaro con Cherubini e Agnelli. Vuole Manuel Locatelli ed ha speso una parola in più per il regista del Sassuolo. E’ valutato 40 milioni di euro, una cifra importante per un 23enne che non ha mai giocato un minuto in Champions League. Un’intesa, tuttavia, può arrivare solo a margine dell’inserimento di alcune contropartite tecniche. La Vecchia Signora ne ha alcune molto giovani, una fa al caso dell’ad Carnevali.

