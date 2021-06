Superlega, ufficiale: arriva la decisione Uefa sulla Juventus

Superlega, ufficiale: arriva la decisione della Uefa sulla Juventus. Ecco la lettera inviata alla società e alla Figc

C’è la comunicazione ufficiale da parte della Uefa. Una notizia che tutti i tifosi della Juventus aspettavano. Ed è arrivata pochi istanti fa. La Uefa ha deciso. Ceferin ha deciso. E adesso non ci sono più dubbi: la Juventus è ufficialmente ammessa alla Champions League per il prossimo anno.

La notizia è stata riportata dall’Ansa che cita fonti vicine alla società bianconera. Che adesso è tranquilla, sapendo di giocare, anche il prossimo anno, la massima competizione europea. Ovviamente, la stessa decisione, è stata presa anche per Real Madrid e Barcellona. Tutti i club che al momento sono ancora dentro il progetto della Superlega.

Superlega, la decisione della Uefa

Una decisione che era stata quasi praticamente annunciata qualche settimana fa, quando era stato bloccato ogni procedimento nei confronti dei bianconeri. Che adesso possono finalmente festeggiare la qualificazione. Qualche tifoso del Napoli ancora ci sperava, purtroppo, però, il pareggio con il Verona in casa è stato decisivo per l’Europa League azzurra.

La Juve c’è, quindi. Con Allegri che è pronto di nuovo a mettersi in gioco. E continuare a vincere. Non solo in Italia. Ma anche, e finalmente, in Europa. Una squadra che deve essere costruita con un unico obiettivo. Quello di arrivare in fondo alla Champions League. Che la Juventus giocherà anche nella prossima stagione. Con la qualificazione arrivata all’ultima giornata nella gara contro il Bologna. Ma grazie, soprattutto, al pari interno degli azzurri contro il Verona. i Bianconeri non erano padroni del proprio destino, ma ci hanno creduto. FINO ALLA FINE!