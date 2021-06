Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: la rivelazione della mamma

Il futuro di Cristiano Ronaldo è uno dei punti cruciali del calciomercato della Juventus, anche se ogni decisione pare essere rinviata a metà luglio.

Occorrerà attendere la fine degli Europei per capire quale sarà il destino di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus, fino a giugno 2022. Ma non si esclude che nel corso dell’estate possa cambiare aria, proseguendo altrove la sua carriera. Con il Manchester United e il Psg che rimangono alla porta per capire se potranno fare un tentativo per ingaggiare il campione.

