Calciomercato Juventus, cercasi vice-Szczesny: i possibili obiettivi

Sono giorni davvero molto caldi per il calciomercato della Juventus. Trattative ancora non aperte, ma si lavora sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Di sicuro la società bianconera dovrà cercare un nuovo portiere. Buffon infatti ha lasciato la squadra per fine contratto e dunque Massimiliano Allegri aspetta un portiere valido, che possa essere una ottima alternativa al titolare Szczesny. Anche perchè gli impegni da affrontare sono tanti e dunque c’è bisogno di un estremo difensore che dia grande sicurezza al reparto arretrato della Juventus. E sono davvero tante le piste che al momento sembrano essere percorribili.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, cercasi terzino destro: le ultime novità

LEGGI ANCHE —>Juventus, le tre mosse per lo scudetto: Allegri detta le regole