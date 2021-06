Calciomercato Juventus, UFFICIALE Sergio Ramos | Il tweet del Real

Calciomercato Juventus, annuncio Sergio Ramos: il tweet del Real Madrid è emblematico. Il difensore lascerà le Merengues

Calciomercato Juventus Ramos | Notizia improvvisa in tarda serata: è arrivato proprio in questi istanti l’annuncio del Real Madrid, che sancisce ciò che in realtà si presagiva già da tempo, ovvero l’addio di Sergio Ramos. Domani si terrà una conferenza stampa di omaggio a quello che fino a poco tempo fa era il capitano delle Merengues: un commiato per uno degli artefici delle fortune della storia recente dei Galacticos.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, non solo Tolisso | Maxi affare con il Bayern

Ramos, infatti, non ha trovato l’accordo con Florentino Perez, il quale si sarebbe rifiutato di riconsocergli quel biennale che lo spagnolo invocava da tempo. Ma ora dove andrà il centrale? Difficile dirlo: nelle scorse settimane era stato accostato al Paris Saint Germain e alla Juventus, e la pista francese ci sembra ora come ora quella più percorribile. Ma nelle ultime ore è tornata in auge la pista Roma: quello che è certo, però, è il suo addio al Real. Seguono aggiornamenti.