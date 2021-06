Sconcerti conosce il futuro di Ronaldo: «Lo ha già detto»

Il giornalista Mario Sconcerti si espone sul futuro di Cristiano Ronaldo. Per lui l’esperienza alla Juventus è arrivata al capolinea.

E’ Mario Sconcerti a parlare del futuro di Sua Maestà. Ieri sera CR7 ha segnato una doppietta all’Ungheria ed è diventato il miglior marcatore di sempre degli Europei. Un ennesimo record che difficilmente qualcuno scalfirà nella storia del calcio. Il giornalista Rai ha parlato del suo futuro, lasciando ipotizzare di aver già interpretato quanto Cristiano Ronaldo farà a luglio. Finita la competizione in corso, infatti, andrà in vacanza e da lì sceglierà la sua nuova destinazione. Esattamente come fece tre anni fa con la Juventus.

Sconcerti e le parole su Ronaldo

Sconcerti è stato chiaro nella sua esposizione. «A me è sembrato molto esplicito, con un anno di contratto se non dici che rimani alla Juventus e che qualsiasi cosa sarà giusta, è una grande ipoteca che lui mette». Il giornalista poi affonda il colpo. «Per me è quasi certo. Intanto per le dichiarazioni di ieri, che altrimenti non avrebbero alcuna ragione di essere state così vaghe. Ricordo poi che Agnelli e Allegri videro Juventus-Torino a Forte dei Marmi, con l’allenatore che dette il vero grande consiglio di mandare via Ronaldo. Secondo voi possono stare ancora insieme? Non credo proprio».