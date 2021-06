Ancelotti, sgambetto alla Juventus. Il Real brucia Cherubini?

Carlo Ancelotti ha chiesto al Real Madrid uno tra Locatelli e Barella. Per il primo sarebbe una beffa atroce per la Juventus che lo sogna da mesi.

Se la Juventus non deciderà a darsi una mossa, Manuel Locatelli finirà altrove. Su di lui iniziano a muoversi i migliori club europei e la disponibilità economica è nettamente superiore a quella della Vecchia Signora. Il regista è destinato a lasciare il Sassuolo e nello scorso weekend ci sono stati passi ufficiali del Borussia Dortmund, disponibile ad avvicinarsi ai 40 milioni chiesti dal club emiliano per privarsene. Ma il talento azzurro, che ha estimatori tra molte big europee, vuole aspettare le mosse della Juve, il club che ha messo al primo posto nella lista della sue preferenze. Ma se a chiamare fosse il Real Madrid, le cose cambierebbero.

Ancelotti sulle tracce di Locatelli

Carletto Ancelotti, come si legge su ‘sport.es’, avrebbe dato una lista di tre nomi per il suo centrocampo. Tra questi ci sono anche Nicolò Barella dell’Inter e Mannuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, da ormai più di un anno nel mirino della Juventus. L’insidia del Real non fa certamente piacere alle due compagini italiane, ma c’è da tenere conto anche della volontà di Perez di non intaccare il budget per provare l’assalto a Mbappe. Una scelta che potrebbe favorire nerazzurri e bianconeri.