Calciomercato Juventus, tradimento Paratici | Gattuso lo soffia ai bianconeri

Calciomercato Juventus, tradimento Paratici: Gattuso lo soffia alla Vecchia Signora. Le sue parole non sono passate inosservate

Gattuso Paratici Calciomercato | Il sempre più probabile approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Tottenham, con la contestuale “virata” della Fiorentina su Fonseca, potrebbe dare il là a nuove suggestioni di mercato. Già vi abbiamo proposto il gioco di intrecci sull’asse Londra-Torino, con gli Spurs che sotto la direzione di Paratici e con la regia di Mendes, potrebbero trovare nella Juve una valvola di sfogo importante per le loro trattative. Tuttavia, c’è anche un rovescio della medaglia: quasi sicuramente, il club inglese, sempre più “italianizzato”, si inserirà in quelle trattative che vedono la Serie A come epicentro principale.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, assalto e beffa | “Intesa con l’agente”

Calhanoglu al Tottenham, calciomercato Juventus | Beffa a Cherubini?

In questo particolari gioco di incastri, Hakan Calhanoglu potrebbe ricoprire un ruolo tutt’altro che indifferente: il turco ha instaurato un grandissimo legame con Gattuso, artefice del suo exploit con il Milan. “Credo che Gattuso, con cui ho parlato, anche quando non gioco bene, conosce quelle che sono le mie qualità, ed intendo ripagarlo con prestazioni come queste” oppure ” Gattuso è un grande motivatore, capace di tirare fuori il meglio dai suoi calciatori” sono parole di Calha che, a distanza, possono suonare come un indizio di mercato, a maggior ragione se si è svincolati..