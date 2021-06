Sta per decollare il calciomercato della Juventus, con i bianconeri intenzionati a puntellare la rosa con nomi davvero importanti.

Non è un mistero che la squadra di Allegri abbia intenzione di ritoccare il centrocampo. Serviranno dei nuovi elementi in grado di abbinare qualità e quantità. Calciatori che possano essere a lungo colonne della Juventus, diventandone anno dopo anno sempre più protagonisti. Nella prossima sessione estiva i bianconeri hanno già fissato un obiettivo importante, vale a dire Manuel Locatelli.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, cercasi terzino destro: le ultime novità

LEGGI ANCHE —>Juventus, le tre mosse per lo scudetto: Allegri detta le regole

Calciomercato Juventus, lo show di Locatelli lo rende sempre più prezioso

Ieri sera il calciatore del Sassuolo è stato il grande protagonista nell’Italia che ha battuto la Svizzera nella seconda giornata di Euro 2020. Doppietta per lui e prestazione straordinaria. La Juventus corteggia il centrocampista, che però il Sassuolo non vuole svendere. I neroverdi per lasciarlo partire chiedono una somma di 40 milioni di euro. Somma che però i due gol in azzurro potrebbero far ancora lievitare. Chi vorrà Locatelli insomma dovrà sbrigarsi, la concorrenza potrebbe essere agguerrita. La Juventus per abbassare il prezzo potrebbe inserire nella trattativa una pedina gradita come il difensore Dragusin o il laterale Frabotta.