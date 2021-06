Locatelli, la doppietta mette in crisi la Juventus. Occhio alle big europee

La doppietta con cui Locatelli ha steso la Svizzera ha fatto impennare il prezzo di mercato del calciatore del Sassuolo. Occhio a City e a Borussia Dortmund.

Dopo la doppietta rifilata ieri sera alla Svizzera, Manuel Locatelli diventa obiettivo delle big di tutta Europa. Il centrocampista classe 1998 della nazionale di Mancini e del Sassuolo, si candida sempre più a uomo mercato. Secondo quanto riportato da “Il Giornale“, la Juventus, già da tempo sul giocatore, dovrà vedersela con Borussia Dortmund e Manchester City. Quello di Guardiola sarebbe il club che, più degli altri, sarebbe interessato al ragazzo. Il Sassuolo, dal canto suo, potrebbe chiedere anche più di 40 milioni di euro alle possibili acquirenti, sfruttando il gran momento di forma del suo regista moderno. Per Cherubini sicuramente non una buona notizia in vista di una sessione di mercato che si annuncia complicata.

Locatelli, pericolo big per la Juventus

Cherubini adesso ha una bella gatta da pelare tra le mani. La Juventus deve trovare un accordo con il Sassuolo, di sicuro prima che l’ad Carnevali si accordi con qualche club estero. Massimiliano Allegri è stato molto chiaro con Cherubini e Agnelli. Vuole Manuel Locatelli ed ha speso una parola in più per il regista del Sassuolo. E’ valutato 40 milioni di euro, una cifra importante per un 23enne che non ha mai giocato un minuto in Champions League. Un’intesa, tuttavia, può arrivare solo a margine dell’inserimento di alcune contropartite tecniche. La Vecchia Signora ne ha alcune molto giovani, una fa al caso dell’ad Carnevali.