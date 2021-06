La Juventus è in lutto, nel corso della notte è morto il presidente onorario Giampiero Boniperti: una vita in bianconero e la sua frase simbolo.

Un buongiorno molto triste per i bianconeri di tutto il mondo. È venuto a mancare nella notte a Torino a causa di una insufficienza cardiaca Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus. Una vita intera in bianconero, quella di Boniperti, che è stato una bandiera della Juventus prima come calciatore e poi come dirigente.

A rendere noto la morte del presidente onorario della Juventus è stata la famiglia. Boniperti, che nel corso degli ultimi anni si era ritirato dalla vita pubblica, avrebbe soffiato 93 candeline il prossimo 4 luglio. Per volere della famiglia, i funerali che si terranno nei prossimi giorni saranno in forma privata.

Il suo nome resterà per sempre nella gloriosa storia della Juventus, così come gloriosa è stata la sua vita bianconera da calciatore prima e da dirigente poi.