Calciomercato Juventus, si cerca l’intesa per la cessione dell’esterno

Come ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter, Genoa e Juventus sono in cerca di un accordo per il passaggio del laterale in rossoblù, dove avrebbe senz’altro modo di trovare più spazio.

#Genoa and #Juventus are in talks for Gianluca #Frabotta. Preziosi wants the option to buy for the left fullback, but Juve would like to insert an option to re-sign him in the deal. Scheduled a meeting in the next days to try to reach the agreement. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2021