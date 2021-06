Calciomercato Juventus, Gosens arriva ad una condizione | C’è il summit

Calciomercato Juventus, assalto a Gosens dopo una cessione: fissato il summit decisivo, le ultimissime sul possibile colpo bianconero

Calciomercato Juventus Gosens | Uno dei problemi principali manifestati dalla Juventus di Andrea Pirlo è stata la carenza di esterni mancini. Con il solo Alex Sandro come terzino d’esperienza, che però non è stato in grado di offrire le giuste garanzie fisiche, e un Frabotta alla sua prima esperienza in Serie A, la corsia mancina bianconera ha prestato il fianco alle incursioni degli esterni avversari. Ecco perché gli uomini mercato della Vecchia Signora sono all’opera per puntellare un reparto che necessita di almeno un rinforzo; dal momento che la posizione di Alex Sandro non è più solida come un tempo, non è escluso che l’ex Porto non possa fare le valigie. Con Luca Pellegrini pronto a prendere il posto di Frabotta, sempre più vicino al Genoa, si prepara una calda estate…in corsia.

Gosens alla Juventus, calciomercato | Fissato il summit

Come riportato da TMW, i fari di Cherubini sono puntati su Robin Gosens, autore di un Europeo straordinario, in cui sta impressionando tutti per forza fisica, qualità negli inserimenti e senso del goal. Sebbene il suo contratto con l’Atalanta scada il prossimo anno, gli orobici non sono scesi da una richiesta di almeno 40 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe sborsare solo se riuscisse a piazzare Alex Sandro, che però non sembra avere molto mercato. Sarebbe già stato fissato un summit per provare a porre le basi di un accordo con la “Dea”, ma la cessione di Sandro è una condicio sine qua non per sbloccare l’affare relativo al tedesco. Analoga situazione contraddistingue anche le altre interessati al tedesco, con l’Inter che è imbrigliata dalla possibile cessione di Hakimi, e il Barca che aspetta di sbarazzarsi di Junior Firpo.