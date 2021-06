Calciomercato Juventus, centravanti cercasi: chi vorrebbero i tifosi

Riuscire a ingaggiare un nuovo centravanti sembra essere una delle priorità per quanto riguarda le prossime settimane del calciomercato della Juventus.

C’è ancora da capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, se il portoghese rimarrà o meno alla Juventus. Ma questo lo si capirà probabilmente solamente alla conclusione degli Europei in corso. Nel frattempo Allegri sa che potrà contare su Morata (prestito rinnovato) e su Dybala per il quale sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto. In ogni caso anche numericamente i bianconeri hanno bisogno di un nuovo innesto nel reparto offensivo, un centravanti capace di far gol e di essere utile alla squadra.

