Frabotta al Genoa garantisce un nuovo terzino alla Juventus

L’affare che porterà Frabotta al Genoa è in dirittura d’arrivo. L’esterno mancino è stato valorizzato e utilizzato da Pirlo. Ora tocca a Pellegrini con Allegri.

Come fa sapere Sky Sport,è ben avviata la trattativa per Gianluca Frabotta al Genoa dalla Juventus. L’affare si svilupperebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto con inclusa la clausola di recompra, ovvero di riacquisto per il laterale mancino. Inoltre, andasse via Frabotta la Juve richiamerebbe Luca Pellegrini da vice Alex Sandro. E’ una situazione che poteva verificarsi già una stagione fa, ma esigenze di bilancio spinsero il terzino romano al Ferraris. La sua stagione non è stata esaltante, anzi. Spesso vittima di infortuni non è mai stato decisivo. Le due entusiasmanti stagioni a Cagliari, sono un lontano ricordo. Tocca adesso a Max Allegri svoltargli la carriera.

Pellegrini, ritorno alla Juventus

Ingaggiato dal club torinese ormai due anni fa, fino a questo momento il 22enne non ha mai esordito con la maglia della Juventus. E’ stato ceduto in prestito prima al Cagliari e poi al Genoa. All’orizzonte, tuttavia, un impiego fisso a Vinovo con prolungamento di contratto fino al 2025.