Calciomercato Juventus, c’è il contatto | Allegri lo ha chiamato

Calciomercato Juventus, ci sarebbe stato il primo contatto. Allegri lo ha chiamato. Il futuro è ancora tutto da scrivere

Ci sarebbe stato il primo contatto tra le parti. Max Allegri avrebbe composto il numero di telefono e lo avrebbe chiamato. Il futuro quindi è ancora tutto da scrivere. E non è detto quindi che parta sicuramente. Anzi, tutt’altro. Al momento l’opzione che sembra la più probabile è quella di una sua permanenza anche nella prossima stagione. Ma è tutto in divenire.

La situazione è stata spiegata da Momblano durante la consueta diretta Twitch di Juventibus. Cristiano Ronaldo avrebbe sentito telefonicamente l’allenatore bianconero per un primo approccio in vista della prossima stagione. La chiamata non sarebbe stata quindi di un preludio ad una partenza. Ma di un percorso da continuare insieme per cercare di vincere la prossima Champions League. Il vero obiettivo dei bianconeri. L’unico che manca da troppo tempo nella bacheca della squadra più titolata d’Italia.

