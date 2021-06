Calciomercato Juventus, a ‘Top Calcio 24’ l’annuncio in diretta. Parole che non lasciano alcun dubbio quelle dette da Gallo.

Calciomercato Juventus, il futuro attaccante bianconero sarà molto probabilmente deciso dal futuro di Cristiano Ronaldo, tutto inesorabilmente legato al destino del fuoriclasse portoghese che sembra, giorno dopo giorno, più lontano da Torino con un piede già a Parigi. Proprio da Parigi infatti, potrebbe smuoversi una trattativa che prevederebbe un cosiddetto scambio fra due contropartite di lusso: in sostanza si è parlato a lungo del possibile passaggio di testimone di Icardi al posto di Cristiano in bianconero. Desiderio ben accolto anche dal “nuovo” mister Massimiliano Allegri che avrebbe a disposizione una punta ideale da affiancare sia a Dybala che Morata.

Icardi alla Juventus. Calciomercato | L’annuncio in diretta

In questo senso sembra pensarla anche Nicola Gallo, che a ‘Top Calcio 24’ ha parlato del possibile approdo del bomber argentino in maglia bianconera. Ecco cosa ha detto: “Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Parigi sarei molto sorpreso di non vedere Mauro Icardi vestire la maglia bianconera”. Secondo Gallo, quindi, le due trattative sarebbero strettamente correlate. Il passaggio di CR7 al Paris Saint Germain aprirebbe immediatamente la pista per Icardi, che a quel punto sarebbe libero di vestire la maglia della Juventus. Già due stagione fa Mauro fu molto a vicino ai bianconeri.