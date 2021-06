Calciomercato Juventus, qualora non cambiasse niente dell’attuale rosa, Allegri avrebbe la soluzione low cost tutta made in Italy.

Calciomercato Juventus, ancora tutto in forse il futuro dell’attacco bianconero. CR7 ancora non ha fatto sapere quello che deciderà, o che ha già deciso. In caso di rosa attuale, quindi con tutte le soluzioni offensive presenti, attualmente, nei ventidue di Massimiliano Allegri, ci sarebbe comunque bisogno di un’altra punta di ruolo. Chiaramente i costi sarebbero al limite, una soluzione low cost per l’attacco che potrebbe, dunque, essere totalmente made in Italy. Si parla infatti del possibile approdo di Petagna in uscita dal Napoli. Proprio Allegri lo fece esordire anni fa e potrebbe richiedere la sua presenza in caso di necessità offensiva.

Calciomercato Juventus, Allegri spiazza tutti | La futura punta sarà italiana

Petagna potrebbe quindi essere la soluzione low cost per la Juventus che verrà. Qualora appunto non dovesse smuoversi qualcosa di concreto a livello offensivo. Cristiano Ronaldo è ancora in forse e il suo futuro appare tutt’ora un’incognita, probabilmente solo dopo gli europei si saprà qualcosa di concreto. Allegri in tal senso, non vuole trovarsi impreparato e avrebbe già ideato il piano low cost per garantirsi un acquisto assicurato e che già conosce.