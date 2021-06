Calciomercato Juventus, infortunio grave | Cambia l’obiettivo

Si continua sempre a parlare di possibili obiettivi di calciomercato della Juventus, con il club bianconero impegnato a cercare rinforzi per mister Allegri.

Non ci sono calciatori che a breve saranno liberi da contratto tra i possibili obiettivi dei bianconeri, che anzi guardano con interesse ad elementi giovani che potrebbero essere le colonne della squadra per i prossimi anni. Se a centrocampo si tiene costantemente il faro puntato su Locatelli del Sassuolo, in attacco una pedina che interessa molto i bianconeri è Dembelè del Barcellona, il cui contratto con i blaugrana scade a giugno 2022. La sua valutazione dunque, senza un prolungamento dell’accordo, non può essere molto alta. Tuttavia per il calciatore francese è arrivata una brutta notizia.

Non solo acquisti in vista per il calciomercato della Juventus, ma anche delle cessioni che definiranno l’organico bianconero nella prossima stagione.

