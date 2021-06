Calciomercato Juventus, intrigo De Paul | Annuncio e rettifica

Calciomercato Juventus, tormentone De Paul: l’annuncio aveva destato molte preoccupazioni, poi è arrivata la rettifica

Calciomercato Juventus De Paul | Pomeriggio convulso sul fronte Rodrigo De Paul. Il trasferimento della mezzala argentina all‘Atletico Madrid sembrava essere sul punto di essere ufficializzato, ma le dichiarazioni di PierPaolo Marino a Radio Kiss Kiss avevano messo ” a repentaglio” la chiusura dell’affare: “Le trattative ci sono e quelle con l’Atletico Madrid è una di questa, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club: posso dire che la trattativa non è ancora decollata.”

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba dal Sudamerica | Colpo da 10 milioni e addio

Ai microfoni di “Tutti Convocati“, poi, è arrivata la rettifica dello stesso dirigente friulano: “L’affare non è concluso ma è in dirittura d’arrivo: stiamo parlando ancora di un calciatore dell’Udinese. Giustamente a 27 anni è lecito che esprima il desiderio di cambiare aria, e quando accadrà ci faremo trovare pronti per sostituirlo. L’Atletico è in vantaggio ma non ha ancora chiuso nulla, non ci sono accordi firmati.”