Calciomercato Juventus, già Conte l’aveva chiesto per la sua squadra, ora Zhang ci riprova anche questa estate.

Calciomercato Juventus, già ai tempi l’ormai ex allenatore nerazzurro Antonio Conte l’aveva chiesto per il proprio attacco ma…il bomber della Roma Edin Dzeko fu molto vicino a chiudere con i bianconeri, operazione poi conclusa per il mancato accordo con il Napoli per Milik. Adesso visto il mercato deficitario dovuto, ancora, alla grossa crisi post pandemia, gli acquisti delle big italiane saranno necessariamente low cost, e proprio in quest’ottica Dzeko potrebbe risultare un acquisto vantaggioso. I bianconeri hanno – di nuovo – messo gli occhi sul bomber giallorosso ma adesso avrebbero una nuova e vera rivale, l’Inter.

Calciomercato Juventus, lo sgarbo nerazzuro | Zhang ci riprova

L’attaccante bosniaco ha un contratto in scadenza a giugno 2022, proprio per questo motivo la società giallorossa potrebbe decidere di liberarsene già questa estate, così da guadagnarci ancora qualcosa. Dzeko non è certo più giovane ma la sua qualità innata gli garantisce di fare la differenza, ancora, a 35 anni. Proprio per questo motivo, se non dovesse sbloccarsi qualcosa di considerevole in fase offensiva, i bianconeri avrebbero di nuovo in mente l’assalto al bosniaco che già nella scorsa stagione aveva un accordo verbale con la squadra di Agnelli.