Calciomercato Juventus, si guarda sempre di più al made in Italy per la squadra prossima di Allegri, piace il giovane dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, non solo Locatelli. I bianconeri sono sempre attenti sui possibili colpi dalla Serie A e stando all’ultima indiscrezione lanciata dal ‘Messaggero’ piace anche e molto il difensore della Roma, Gianluca Mancini. Ex Atalanta e in questo senso una grande certezza, già possiamo aver modo di vedere nella nazionale azzurra quanti giocatori sono usciti dal vivaio bergamasco e Mancini è uno di questi, giocatore ideale per essere affiancato agli altri due italiani in difesa, Bonucci e Chiellini.

Calciomercato Juventus, la difesa si tinge d’azzurro | Colpo in Serie A

Un colpo sia per il presente ma anche in prospettiva vista l’ancora giovane età del profilo in questione. Mancini è il difensore che ha saputo mettersi in luce con la squadra giallorossa ma sarebbe pronto a cambiare aria. Attualmente Mancini guadagna 1,5 milioni con due di bonus da 100mila euro che scatteranno a 15 e 25 presenze. Data la sua buona evoluzione tecnica l’entourage del giocatore chiede di aumentare l’ingaggio a 2,5 più premi.